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Son Dakika Güncel Urla'da Tarhana Şenliği başlıyor

Urla'da Tarhana Şenliği başlıyor

50 dakika önce

İzmir'in Urla ilçesinde, belediye ile S.S Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi öncülüğünde Tarhana Şenliği düzenlenecek.

Urla'da Tarhana Şenliği başlıyor, System.String[]

İzmir'in Urla ilçesinde, belediye ile S.S Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi öncülüğünde Tarhana Şenliği düzenlenecek.


Urla'ya özgü kültürel değerlerin başında gelen içindeki; domates, yoğurt, kırmızı biber, buğday unu, soğan ve tarhana otu ile vazgeçilmez hale olan Tarhana Şenliği, bu yıl 13 Ekim 2019 Pazar günü saat 11.00'de gerçekleşecek. Zeytinler Meydanı'nda gerçekleşecek etkinlikte, tarhana kazanları kaynayacak, tarhana yapımı anlatılacak ve çeşitli gösteriler yapılacak.


Herkesi şenliğe davet eden Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, "Biz köy hayatını devam ettirmeyi hedefliyoruz. Biz kültürümüzü devam ettirmek istiyoruz. Çok güzel bir kültüre sahibiz. Mutfak kültürümüz unutulmasın istiyoruz" diye konuştu. - İZMİR

İzmir, Urla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:51 Kaynak: İHA
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