Son Dakika Haberleri: Urla'da Tarih Yazmak İstiyoruz"

Urla'da Tarih Yazmak İstiyoruz"

2 saat önce

CHP Urla Belediye Başkan Adayı Burak Oğuz, seçimlerde alacakları oy oranıyla tarih yazmak istediklerini belirtti.

Urla'da Tarih Yazmak İstiyoruz
CHP Urla Belediye Başkan Adayı Burak Oğuz, seçimlerde alacakları oy oranıyla tarih yazmak istediklerini belirtti.

Seçim çalışmaları kapsamında Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Başkan Adayı Burak Oğuz, İlçe Başkanı Hakan Özbadur ile partililer Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Belediye Başkanı Sibel Uyar, burada yaptığı konuşmada geçen 5 yılda başarılı projelere imza attıklarını, buna yenilerini eklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Uyar, "Bir olup Urlamız için, Urlalılar için çalışacağız. İktidarın yolu yerel yönetimlerden geçer. İnşallah Urlamız başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanında zafere ulaşacağız. Bu bir bayrak yarışıdır. Ben bayrağı adayımız Burak Oğuz'a teslim ediyorum. Her zaman beraberiz. Kendisine bu yolda başarılar diliyorum." dedi.

Burak Oğuz ise mevki ve makamların gelip geçici olduğunu belirterek, "Bu süreci demokrasi şöleni olarak görüyorum. Güle oynaya seçim dönemini atlatalım ve Atatürk'ün 6 oku rehberliğinde CHP'yi yine iktidar yapalım. Urla'da tarih yazmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:10 Kaynak: AA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İYİ Parti'den CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer'e Destek Açıklaması: Saldırıların Nedeni Fethullah Gülen CHP'nin İstanbul Adayı Ekram İmamoğlu, Pazarda Tezgahın Üzerine Çıkıp Lahana Sattı

Canan Karatay, "Mısır Şurubu 18 Yaşına Kadar Yasaklansın" Deyip Erdoğan'a Çağrıda Bulundu Fenerbahçe, Tolgay Arslan ve Miha Zajc'ı Kadrosuna Kattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 18:16:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Urla'da Tarih Yazmak İstiyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]