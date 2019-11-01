Urla'da tarım ve kalkınma zirvesi

İzmir'in Urla ilçesinde, 3 gün sürecek olan "Kırsal Üretim ve İstihdam Temelli Kalkınma Çalıştayı" isimli program, yoğun bir katılımla Eski Tamirhane Binasında başladı. 3 Kasım Pazar günü ise tartışılan konuların ve grup çalışmalarının sonuç bildirisinin açıklanacağı kaydedildi.



Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Merkezi öncülüğünde, Urla Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tarım Orman İş Sendikası iş birliğiyle Urla'da düzenlenen "Kırsalda Üretim ve İstihdam Temelli Kalkınma Çalıştayı" başladı. Eski Tamirhane Binasında gerçekleşen çalıştay üç gün süreceği belirtildi. Programda konuşan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, "Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ülkemizin kırsal nüfusunun içinde bulunduğu kaotik ortamın aşılmasında; emeğin, çalışanın ve üretenin yanında daima yer almıştır. Bu çalıştayı, ülkenin dört bir tarafında kazanılan belediye başkanlıklarımızla ve kırsalda yaşayan halkımızın birlikte hayata geçireceği yeni bir tarım kalkınma modeli oluşturmak amacıyla ilçemizde organize etmiş bulunuyoruz. Eminim ki bu çalıştay, katkı veren tüm katılımcılarımızın, ülkemizin her bölgesinde yaşayan ve geçimini tarımsal üretimin her alanında çalışarak sağlayan halkımızın geleceğe daha güvenle bakmasını sağlayacak bir sonuçla tamamlanacak ve bu bilgi birikimi belediyelerimizin desteği ile de tüm halkımızın hizmetine sunulacaktır" dedi.



Ardından konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Tarım Politikalarından ve Tarım Örgütlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, "Gerçekleştirdiğimiz bu çalıştay ülkemiz için çok büyük bir öneme sahip. Kırsaldan kente göçün artması, köylerimizde her geçen gün nüfusun azalması ülkemizin üretimini çok etkilemektedir. Bu tür çalıştaylarla yeniden kırsaldan kalkınmayı, yeniden köylere dönüşü tartışıp çözümler bulmak zorundayız. Türkiye'de yaşanan tarım ve çiftçi sorunları son yıllarda çokça artmıştır. Bizler her zaman çiftçimizin yanında yer alarak, ülkemizde tarımın yeniden canlanması için çalışacağız" şeklinde konuştu.



Tarım Orman İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş da, çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Türkiye bir tarım ülkesidir; fakat yanlış politikalarla tarım her geçen gün bitmekte, çiftçimiz her geçen gün tarımdan uzaklaşmaktadır. Bu tür tarım çalıştayları inanıyoruz ki ülkemize bir yön haritası olacaktır. Kalkınma kırsaldan olacaktır. Tarımın canlanması, çiftçimizin yüzünün gülmesi için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.



3 Kasım Pazar günü ise tartışılan konuların ve grup çalışmalarının sonuç bildirisi okunacak. Öte yandan açılış programına Denizli Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, CHP İzmir Milletvekilleri Kani Beko ve Tacettin Bayır, CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Çetin Özdemir, CHP Urla İlçe Başkanı Hakan Özbadur, önceki dönem milletvekillerinden Bülent Baratalı, Alaattin Yüksel ve Zeynep Altıok, önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, önceki dönem Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, belediye meclis üyeleri, akademisyenler, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Urlalılar katıldı. - İZMİR