Urla'da tarla yangını
1 saat önce
İzmir'in Urla ilçesinde ekili bir tarlada çıkan yangında hasar oluştu.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:58 Kaynak: AA
'in Urla
ilçesinde ekili bir tarlada çıkan yangında hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, İskele Çayır mevkisinde içinde seranın da bulunduğu tarlada çıkan yangını gören vatandaşlar olayı itfaiye ekiplerine haber verdi.
Bu sırada tarladaki küçükbaş hayvanlar vatandaşlar tarafından tahliye edildi. İtfaiye
ekipleri yangını yan tarlalara ve evlere sıçramadan kontrol altına aldı.
Yangında tarladaki kulübenin yanı sıra sera ve ekinler zarar gördü.
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