Son Dakika Haberleri: Urla'da toplu sünnet şöleni
Son Dakika Güncel Haber

Urla'da toplu sünnet şöleni

1 saat önce

İzmir'in Urla ilçesinde Türk Kızılay Şubesinin organizasyonuyla 16 çocuk için sünnet töreni düzenlendi.

Urla'da toplu sünnet şöleni, System.String[]

İzmir'in Urla ilçesinde Türk Kızılay Şubesinin organizasyonuyla 16 çocuk için sünnet töreni düzenlendi.

Urla Belediyesi ve bağışçıların desteğiyle düzenlenen etkinlikte 16 çocuk sünnet kıyafetiyle davul zurna eşiliğinde ilçede gezdi. Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kına gecesinde mevlit okutuldu, vatandaşlara tavuklu pilav ve ayran ikram edildi.

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un eşi Burcu Oğuz çocuklara bizzat kendisi kınalarını yaktı. Kına merasimi sonrası çocuklara hediyeler verildi.

Gecede yerel sanatçılar da sahne aldı.

Türk Kızılayı Urla Şube Başkanı Nurgül Saltık yaptığı konuşmada, şölene katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz da "Sünnet olan çocukların Allah mürüvvetlerini de askerliklerini de damatlıklarını da göstersin. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

İzmir, Urla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ricky Martin ve kocası yeniden çocuk sahibi olacaklarının müjdesini verdi
İlber Ortaylı: Türk isminin devlet adı olması İstiklal Savaşı ile başladı Bilal Erdoğan'a açıkça soruldu: Aktif siyasete girecek misiniz? Meslek liseli kızlara not tehdidiyle cinsel istismarda bulunan sanık 26 yıl ceza aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 10:56:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Urla'da toplu sünnet şöleni
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]