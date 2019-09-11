Son Dakika Haberleri: Urla'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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Urla'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

11 dakika önce

İzmir'in Urla ilçesinde bir otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaşamını yitirdi, araçta bulunan iki çocuk yaralandı.

Urla'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

İzmir'in Urla ilçesinde bir otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaşamını yitirdi, araçta bulunan iki çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre Urla'nın Yağcılar Mahallesi Altınköy yolunda kontrolden çıkan 35 N 7078 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak yan yattı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen Jandarma, AKS ve 112 Acil Servis Ekipleri, Özçakır'ın çocukları 9 yaşındaki Öykü Özçakır ve 8 yaşındaki Cemre Özçakır'ı otomobilden yaralı olarak çıkardı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Urla Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir, Urla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:32 Kaynak: AA
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