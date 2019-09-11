Urla'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Urla ilçesinde bir otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaşamını yitirdi, araçta bulunan iki çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre Urla'nın Yağcılar Mahallesi Altınköy yolunda kontrolden çıkan 35 N 7078 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak yan yattı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen Jandarma, AKS ve 112 Acil Servis Ekipleri, Özçakır'ın çocukları 9 yaşındaki Öykü Özçakır ve 8 yaşındaki Cemre Özçakır'ı otomobilden yaralı olarak çıkardı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Urla Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.