Urla'da ulaşım altyapısına yaklaşık 60 milyon lira yatırım yapılacak - Son Dakika
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Urla'da ulaşım altyapısına yaklaşık 60 milyon lira yatırım yapılacak

02.06.2022 09:32
Urla'da ulaşım altyapısına yaklaşık 60 milyon lira yatırım yapılacak

Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç, ilçede yeni yollar ve var olan yolların iyileştirilmesi için yaklaşık 60 milyon lira yatırım yapılacağını söyledi.

Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç, ilçede yeni yollar ve var olan yolların iyileştirilmesi için yaklaşık 60 milyon lira yatırım yapılacağını söyledi.

Urla Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Harbiye Caddesi'nde asfaltlama çalışmasına başladı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Dayanç, asfalt serim işleminin yarın tamamlanacağını belirterek, Urla'yı daha yaşanabilir, daha konforlu hale getirmek için var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti.

Dayanç, belediye olarak 2022 yılında çok ciddi yatırımlara girişildiğini aktararak, "Sıfırdan yapılacak yollarla birlikte, iyileştirme, satıh kaplama, sıcak asfalt, kilitli parke taşı kaplama çalışmaları 60 milyon lira civarında tutacak. Çalışmaların bir kısmı tamamlandı. Bir kısmı devam ediyor. Büyük bir kısmı da temmuz ve ağustos aylarında tamamlanacak. Ulaşım için çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Bizim bütçe sorunumuz yok. Yeteri kadar bu konuda ödeneğimiz var. İnşallah yaz sezonu boyunca tam gaz devam edeceğiz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Fen İşleri Müdürlüğü, Urla Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Urla'da ulaşım altyapısına yaklaşık 60 milyon lira yatırım yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Urla'da ulaşım altyapısına yaklaşık 60 milyon lira yatırım yapılacak - Son Dakika
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