Urla'da virajda savrulan otomobil denize düştü: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Urla'da virajda savrulan otomobil denize düştü: 1 yaralı - Son Dakika

Urla'da virajda savrulan otomobil denize düştü: 1 yaralı

6 saat önce

İzmir'in Urla ilçesinde virajda savrulan otomobilin denize düşmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü yaralandı.

Urla'da virajda savrulan otomobil denize düştü: 1 yaralı, System.String[]

İzmir'in Urla ilçesinde virajda savrulan otomobilin denize düşmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre Ahmet Battal yönetimindeki 06 AD 6155 plakalı otomobil, Balıklıova Mahallesi'nin girişindeki virajda savruldu. Otomobil, yaklaşık 20 metrelik uçurumdan aşağı denize düştü.

Battal'ı, derinliğin az olduğu bölgedeki otomobilinden, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri çıkardı.

Battal, ilk müdahalenin ardından Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ahmet Battal, İzmir, Urla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:58 Kaynak: AA
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