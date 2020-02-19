Urla'da virajda savrulan otomobil denize düştü: 1 yaralı - Son Dakika

Battal'ı, derinliğin az olduğu bölgedeki otomobilinden, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri çıkardı.

Alınan bilgiye göre Ahmet Battal yönetimindeki 06 AD 6155 plakalı otomobil, Balıklıova Mahallesi'nin girişindeki virajda savruldu. Otomobil, yaklaşık 20 metrelik uçurumdan aşağı denize düştü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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