Urla'da yanan ormanlık alanla ilgili 1 gözaltı - Son Dakika

İZMİR'in Urla ilçesinde, evde yapılan kaynak işlemi sırasında çıkan kıvılcımların otları tutuşturması sonucu çıktığı iddia edilen yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Şüphelinin, ifadesinde, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği öğrenildi.

Urla'nın Demircili Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, dün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler, Orman Bölge Müdürlüğü'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye 14 arazöz, 3 yangın söndürme helikopteri ve 1 yangın söndürme uçağı ile orman işçileri sevk edildi. Yapılan çalışmayla yangın, yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangından yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi.

'KAYNAK YAPMADIM'

Jandarma ekiplerinin yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için başlattığı soruşturma kapsamında, 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin evde kaynak yaptığı ve bu sırada çıkan kıvılcımların otları tutuşturduğu, daha sonra alevlerin ormanlık alana sıçradığı iddia edildi. Ancak şüphelinin, jandarmaya verdiği ifadede, "Kaynak yapmadım" dediği ve yangının kendisi yüzünden çıkmadığını öne sürdüğü öğrenildi.