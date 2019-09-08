Son Dakika Haberleri: Urla'da yüzme ve çevre şenliği yapıldı
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Urla'da yüzme ve çevre şenliği yapıldı

46 dakika önce

İzmir'in Urla ilçesinde "Yüzme ve Çevre Şenliği" düzenlendi.

Urla'da yüzme ve çevre şenliği yapıldı, System.String[]

İzmir'in Urla ilçesinde "Yüzme ve Çevre Şenliği" düzenlendi.

Urla kum plajında gerçekleştirilen törende konuşan DenizTemiz Derneği/TURMEPA İzmir Şubesi Genel Sekreteri Halil Hatipoğlu, İzmir'in ve Urla'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünü, Urla'da yüzlerini denize dönerek kutladıklarını belirtti.

Etkinlikle hem yüzme sporuna ilgiyi artırmak hem de deniz sevgisini aşılamayı amaçladıklarını kaydeden Hatipoğlu, "Hem de deniz ve kıyıların temiz tutulmasına dikkati çekmek amacıyla sportif ve çevreci etkinlikler yapıyoruz." dedi.

Marathon Masters Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Başkanı Turgut Esen, geçen yıl ilk defa gerçekleştirdikleri etkinliğin bu sene çok daha geniş kitlelere yayıldığını söyledi.

Etkinliğe katılanlar sporcular, yüzüp, halat çekme yarışmasında mücadele ederken etkinlik kıyı temizliği ile sona erdi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 03:58 Kaynak: AA
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