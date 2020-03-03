Urla'da Zafer Caddesi, çalışmalar nedeniyle trafiğe kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Urla'da Zafer Caddesi, çalışmalar nedeniyle trafiğe kapatıldı - Son Dakika

Urla'da Zafer Caddesi, çalışmalar nedeniyle trafiğe kapatıldı

6 saat önce

İzmir'in Urla ilçesinde yenileme çalışmaları kapsamında Zafer Caddesi trafiğe kapatıldı.

Urla'da Zafer Caddesi, çalışmalar nedeniyle trafiğe kapatıldı, System.String[]

İzmir'in Urla ilçesinde yenileme çalışmaları kapsamında Zafer Caddesi trafiğe kapatıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında Zafer Caddesi'nin girişinden, Sanat Sokağı girişine kadar mevcut asfalt kaldırılarak yerine parke taşlar döşeniyor, kaldırımlar genişletiliyor.

Bu arada Urlalıların ve turistlerin, ilçede rahatça gezmelerine imkan tanımak için bölgede bazı yolların, 15 Haziran'dan 15 Eylül'e kadar 09.00-22.00 saatleri arasında, 16 Eylül'den 14 Haziran'a kadar ise 09.00-19.00 saatleri arasında trafiğe kapanacağı bildirildi.

Eylül, İzmir, Urla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:04 Kaynak: AA
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