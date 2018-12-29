Son Dakika Haberleri: Urla'da Zeytinyağı Çalıştayı

Urla'da Zeytinyağı Çalıştayı

44 dakika önce

İzmir'in Urla ilçesi Uzunkuyu Mahallesi'ndeki Köstem Zeytinyağı Müzesi'nde, çok sayıda uzmanın katıldığı bir zeytinyağı çalıştayı düzenlendi.

Urla'da Zeytinyağı Çalıştayı, System.String[]
İzmir'in Urla ilçesi Uzunkuyu Mahallesi'ndeki Köstem Zeytinyağı Müzesi'nde, çok sayıda uzmanın katıldığı bir zeytinyağı çalıştayı düzenlendi.

Urla ilçesindeki zeytinyağı çalıştayı ilgi gördü. Uzunkuyu Mahallesi'ndeki Köstem Zeytinyağı Müzesi'ndeki çalıştaya çok sayıda kişi katıldı. Kurulan stantları da gezen çalışaydaki katılımcılar, uzmanları verdiği bilgileri de can kulağıyla dinledi.

Çeşme Belediye Başkanı Muhiddin Dalgıç, deniz, kum, güneş, spor gibi sanatlarının önemi kadar gastronominin de önemli olduğunu vurgulayarak, "Alaçatı Ot Festivali, Germiyan Ekmek Festivali ve Ovacık Tarım Festivali gibi etkinliklerle, gastronominin önemini de ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Gastronomi turizminin önemi, yadsınamayacak bir gerçek. Zeytin Bereketi' oluşumu ve çeşitli uzmanlarla birlikte, hem zeytin ve zeytinyağının önemine dikkat çekebilmek, hem de bölgemizdeki zeytin üretimini arttırabilmek ve elimizdeki değerleri ortaya çıkarabilmek için belediyemizin de desteğiyle bir çalıştay gerçekleştiriliyor" diye kaydetti.

Konuşmaların ardından birbirinden değerli uzmanlar, sunumuna devam etti. Çalıştay, "Tobav Trio" müzik dinletisi ile sona erdi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:02 Kaynak: İHA

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