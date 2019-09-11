Son Dakika Haberleri: Urla'daki kazada baba öldü, iki kızı yaralandı
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Urla'daki kazada baba öldü, iki kızı yaralandı

56 dakika önce

İZMİR'in Urla ilçesinde, kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobili kullanan Murat Özçakır yaşamını yitirirken, kızları Öykü (9) ve Cemre Özçakır (8) yaralandı.

Urla'daki kazada baba öldü, iki kızı yaralandı, System.String[]

İZMİR'in Urla ilçesinde, kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobili kullanan Murat Özçakır yaşamını yitirirken, kızları Öykü (9) ve Cemre Özçakır (8) yaralandı.

Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında Yağcılar Mahallesi'ndeki Altınköy Mevkii'nde meydana geldi. Murat Özçakır yönetimindeki 35 N 7978 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AKS 110 ekiplerinin çalışması sonucunda, baba Murat Özçakır ile kızları Öykü ve Cemre Özçakır sıkıştıkları yerden çıkarılırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, baba Özçakır'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan kızları ise ambulanslarla Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük kızların sağlık durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yağcılar, Urla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:07 Kaynak: DHA
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