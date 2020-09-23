Urla'daki minibüs şoförlerine Kovid-19 semineri verildi - Son Dakika

İzmir'in Urla ilçesinde Herkes İçin Acil Sağlık Derneği (HİASD) tarafından minibüs şoförlerine yönelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) semineri düzenlendi.

Urla Kaymakamlığı, Urla Belediyesi, Urla Şoförler Odası, Herkes İçin Acil Sağlık Derneği ve Urla Kent Konseyi Çevre ve Sağlık Komisyonu iş birliğiyle Urla Eski Tamirhane binasında gerçekleştirilen seminere, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Urla Şoförler Odası Başkanı Günay Öz, Kent Konseyi Başkanı Hadi Başman ve Urla'daki minibüsçü kooperatiflerine kayıtlı şoförler katıldı.

Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Ülkümen Rodoplu seminerde şoförlere Kovid-19 hastalığı, belirtileri, sonuçlarına ilişkin bilgi verdi.

Seminer sonunda katılımcılara sertifika takdim edildi.