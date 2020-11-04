Urla'daki minibüslerde öncelik hijyen - Son Dakika

Öz Urlalılar Minibüs Kooperatifi Başkanı Cemal Pakçe, Urla Birlik Minibüs Kooperatifi Başkanı Doğan Bektaş ile ilçedeki 86 minibüsü dezenfekte etmek için Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfektan cihazı satın aldıklarını bildirdi.

Pakçe, yaptığı açıklamada, periyodik olarak daha önce İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından dezenfekte edilen minibüslerin dezenfeksiyon işlemlerinin yeni alınan cihazla eğitimli personel tarafından yapılmaya başlandığını belirtti.

Önceliklerin toplum sağlığı olduğunu bildiren Pakçe, "Minibüslerimizi tercih eden yolcularımızdan maskesi olmayanlara da araçlarımızda maske temin ediyoruz. Kovid-19 tedbirlerine uyarak en kısa zamanda sağlıkla koronavirüs salgınından kurtulmak için elbirliği ile mücadelemize devam edeceğiz." dedi.