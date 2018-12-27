Urla'daki Orkinos Balık Çiftliği Çed Toplantısı

İzmir
'in Seferihisar
ilçesinde bulunan Sığacık Körfezi'nden mahkeme kararlarıyla üretimi durdurulan ve Urla
'nın Demircili
Koyu'na taşınan Orkinos Çiftliği'ne ilişkin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısının, vatandaşların toplantıyı terk etmeleri nedeniyle yapılamadığı bildirildi. Urla Belediyesi
'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Demircili Köy Kahvesi'nde yapılacağı daha önceden açıklanan ÇED toplantısı için orkinos balık çiftliğini kuracak şirket temsilcileriyle, Çevre Şehircilik Bakanlığı yetkilileri köye geldi.
Açıklamada, toplantının daha önce bu konuda alınmış mahkeme kararlarının olması nedeniyle köylüler ve gelenler tarafından terk edildiği, bu nedenle toplantının gerçekleştirilemediği belirtildi.
Açıklamada, toplantıyla ilgili görüşlerine yer verilen Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar
, eko sisteme en uygun kent olarak belirlenen Urla'nın kirliliğe kurban ettirilmeyeceğini belirterek, "Bugün burada hep birlikte günde tonlarca yem atılarak koylarımızı kirleten orkinos çiftliğine karşı mücadele için buluştuk. Bizler kararlıyız mücadelemizi sürdüreceği ve koylarımızı kirlettirmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Seferihisar Belediye Başkanı Tunç
Soyer ise yeni bir ÇED süreci başlatarak mahkemeden çıkan kararların engellenmek istediğini, yeni süreci de mahkemeye taşıyacaklarını belirtti. CHP
İzmir Milletvekili Kani Beko
da ekolojik kirletilmeyi ekonomiye feda etmeyeceklerini, bu konuda kendisine hangi alanda mücadele görevi düşürse yapmaya hazır olduğunu bildirdi.