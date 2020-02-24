Urla'daki üretici pazarı, Ziraat Odası kararıyla kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Urla'daki üretici pazarı, Ziraat Odası kararıyla kapatıldı - Son Dakika Ekonomi

Urla'daki üretici pazarı, Ziraat Odası kararıyla kapatıldı

7 saat önce

Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan, üreticilerin ürünlerini aracısız olarak tüketicilere ulaştırmalarını sağlamak amacıyla salı günleri kurulan pazarın, meclislerinin aldığı kararla kapatılmasına karar verildiğini bildirdi.

Urla'daki üretici pazarı, Ziraat Odası kararıyla kapatıldı, System.String[]

Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan, üreticilerin ürünlerini aracısız olarak tüketicilere ulaştırmalarını sağlamak amacıyla salı günleri kurulan pazarın, meclislerinin aldığı kararla kapatılmasına karar verildiğini bildirdi.

Uslucan, yaptığı açıklamada, pazarda tezgah açan bazı üreticilerin, dışardan temin ettikleri ürünleri de pazarda sattıklarını, uyarılara rağmen bu soruna çözüm bulamadıklarını söyledi.

Durumun haksız rekabete yol açtığını savunan Uslucan, "Ziraat Odası Meclisi toplanarak oy çokluğu ile pazarın kapatılması kararını almıştır. Pazarın devamı için gerekli mücadele verilmiştir fakat bazı üreticiler gerekli hassasiyeti göstermediği için süreç bunu gerektirmiştir. Tüm Urla halkına duyulur." dedi.

Urla Üretici Pazarı, geçen yıl mart ayında kurulmuş, zaman zaman yapılan denetimlerde Ziraat Odası yetkilileriyle pazarda tezgah açan bazı kişiler arasında gerginlik yaşanmıştı.

Urla, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:56 Kaynak: AA
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