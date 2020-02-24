Urla'daki üretici pazarı, Ziraat Odası kararıyla kapatıldı

Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan, üreticilerin ürünlerini aracısız olarak tüketicilere ulaştırmalarını sağlamak amacıyla salı günleri kurulan pazarın, meclislerinin aldığı kararla kapatılmasına karar verildiğini bildirdi.

Uslucan, yaptığı açıklamada, pazarda tezgah açan bazı üreticilerin, dışardan temin ettikleri ürünleri de pazarda sattıklarını, uyarılara rağmen bu soruna çözüm bulamadıklarını söyledi.

Durumun haksız rekabete yol açtığını savunan Uslucan, "Ziraat Odası Meclisi toplanarak oy çokluğu ile pazarın kapatılması kararını almıştır. Pazarın devamı için gerekli mücadele verilmiştir fakat bazı üreticiler gerekli hassasiyeti göstermediği için süreç bunu gerektirmiştir. Tüm Urla halkına duyulur." dedi.

Urla Üretici Pazarı, geçen yıl mart ayında kurulmuş, zaman zaman yapılan denetimlerde Ziraat Odası yetkilileriyle pazarda tezgah açan bazı kişiler arasında gerginlik yaşanmıştı.