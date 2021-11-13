İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.
Urla Asayiş Büro Amirliği ekipleri, B.Ç'ye (45) ait olduğu belirlenen evde arama yaptı.
Evde 29 kök Hint keneviri, 875 gram kurutulmuş Hint keneviri, pompalı tüfek, 16 tüfek fişeği, 48 tabanca fişeği ile havalandırma ve ısıtma sistemi düzenekleri ele geçirdi.
Emniyetteki işlemin ardından adliye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Urla'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika