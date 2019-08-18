Son Dakika Haberleri: Urla'daki yangına belediye başkanı da müdahale etti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Urla'daki yangına belediye başkanı da müdahale etti

44 dakika önce

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz da ekiplerle birlikte yangına müdahale etti.

Urla'daki yangına belediye başkanı da müdahale etti, System.String[]
İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz da ekiplerle birlikte yangına müdahale etti. Urla'daki yangının yanı sıra Gaziemir ilçesinde çıkan yangına müdahale de devam ediyor.

Öğlen saatlerinde İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan yangının soğutma çalışmaları sürerken, peş peşe Urla ve Gaziemir ilçelerindeki ormanlık alanlarda da yangın çıktı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, helikopterle yangın bölgelerini denetledi ve son durum hakkında bilgi verdi. İki ilçedeki yangını söndürme çalışmaları devam ederken, Gaziemir Tırazlı Mahallesinde 13 dozer, 109 arazöz ve 5 helikopter kullanıldı. Urla'daki yangına müdahalede ise bir dozer, 30 arazöz ve 5 helikopter kullanıldı. İlçedeki yangına, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz da ekiplerle birlikte müdahale etti.

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, "Urla Yağcılar ve Demircili bölgesinde çıkan yangına ilk dakikadan itibaren ekiplerle müdahale ettik. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile çevre il ve ilçelerden gelen ekiplerin yanı sıra 5 yangın söndürme helikopteriyle de yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Şu an yangın Menengeç Koyu'na doğru devam ediyor. Yangınla mücadele araçlarının ulaşımını kolaylaştırmak için mümkün mertebe Demircili, Yağcılar bölgesine giden yolları kullanmayalım" dedi. - İZMİR
Burak Oğuz, İzmir, Urla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 06:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kuşadası Yaylaköy'de yangın
Kuşadası'nda zeytinlik yangını Fenomen Reynmen, ilk konserinden 180 bin TL kazandı Taksim'de Afganistan ve Pakistan uyruklu kişiler kesici aletlerle birbirine girdi! Olay anı kameraya yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 19:13:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Urla'daki yangına belediye başkanı da müdahale etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]