Urla'dan çalınan kamyonetle Seferihisar'da hayvan hırsızlığı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Urla'dan çalınan kamyonetle Seferihisar'da hayvan hırsızlığı - Son Dakika

Urla'dan çalınan kamyonetle Seferihisar'da hayvan hırsızlığı

6 saat önce

İzmir'in Urla ilçesinden çalınan kamyonetle Seferihisar'da hayvan hırsızlığı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Urla'dan çalınan kamyonetle Seferihisar'da hayvan hırsızlığı, System.String[]

İzmir'in Urla ilçesinden çalınan kamyonetle Seferihisar'da hayvan hırsızlığı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Urla ilçesi Yaka Mahallesi Sıradeğirmenler Sokakta oturan S.K, evinin önünde park halindeki 35 UAG 12 plakalı kamyonetinin çalındığını polise ihbar etti.

Kamyonun bulunması için soruşturma yürütülürken Seferihisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aynı kamyonla Camikebir Mahallesinde bir çiftlikten 5 koyun ve 3 kuzu çalan Ahmet D. (26), Mert E. (19), B.S (17) ve A.Y'yi (17) gözaltına aldı.

Hayvan ve araç hırsızlığı suçlarına karıştıkları iddiasıyla adli mercilere sevk edilen şüphelilerden Ahmet D. (26), Mert E. (19) ile suça sürüklenen çocuk A.Y. (17) tutuklandı, B. S. (17) adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yaka Mahallesi, Seferihisar, İzmir, Urla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:28 Kaynak: AA
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