Urla eski belediyle başkanı Oğuz'un duruşması, koronavirüs nedeniyle kapalı oturumla yapıldı - Son Dakika
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Urla eski belediyle başkanı Oğuz'un duruşması, koronavirüs nedeniyle kapalı oturumla yapıldı

6 saat önce

İZMİR'de, FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen ve Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan CHP'li İbrahim Burak Oğuz, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Urla eski belediyle başkanı Oğuz'un duruşması, koronavirüs nedeniyle kapalı oturumla yapıldı, System.String[]

İZMİR'de, FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen ve Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan CHP'li İbrahim Burak Oğuz, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Oğuz, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kapalı oturum şeklinde gerçekleşen duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Blişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, duruşma dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Urla Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 'mahrem imamlar' ile telefonda görüştüğü iddiasıyla, 16 Aralık 2019'da ifadesi alınmak üzere adliyeye çağrıldı. Savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edilen Oğuz, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı ve görevden alındı. Oğuz'un avukatı, müvekkilinin tutuklanması kararına itiraz etti. İtirazı inceleyen 6. Sulh Ceza Hakimliği, tutukluluğun usule ve yasaya aykırı olmaması ve sanık hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunması gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İçişleri Bakanlığı'na gönderilen raporda, Oğuz'un telefonunda örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock'un olmadığı, örgüte ait bankada hesabının bulunduğu ve KHK ile kapatılan İzmir Genç İş Adamları Derneği ve hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarınca kurulduğu yönünde beyan bulunan İzmir Kültürlerarası Diyalog Merkezi Derneği'nde üyeliklerinin bulunduğu belirtildi.

MAHREM İMAMIN TELEFON NUMARASI ÜZERİNE ÇIKTI

Mahrem imamlardan birinin kullandığı telefon hattının Oğuz'un üzerine çıktığı bilgisi yer alan raporda şu ifadeler yer aldı: "İbrahim Burak Oğuz adına kayıtlı GSM hattının ilimiz hava kuvvetleri mahrem yapılanmasında müdür yardımcısı pozisyonunda faaliyet gösteren 'Muhammet' kod adlı Lokman Uçan isimli şahıs tarafından kullanıldığı ve bahse konu hat ile şüpheli İbrahim Burak Oğuz tarafından kullanıldığı değerlendirilen telefonun 29/09/2017 tarihi ile 09/11/2018 tarihi arasında karşılıklı olarak aradı-arandı şeklinde 43 kez HTS kaydının olduğu tespit edilmiştir."

SOHBET İMAMLIĞI İDDİASI

Dosyada tanık olarak dinlenen M.Ç.'nin, "2004- 2006 yılları arasında kendisinin de içerisinde bulunduğu Kemeraltı bölgesindeki FETÖ/PDY silahlı terör örgütü grubunun içerisinde İbrahim Burak Oğuz isimli kişinin de bulunduğu, bu kişinin Buca ilçesinde sohbet imamlığı yaptığı, kendisinin de içerisinde bulunduğu grup ile Yamanlar Koleji'ne giderek sohbetler yaptıkları ve sohbette düzenli olarak katılan örgüt mensuplarını teşvik etmek amacı ile örgüt lideri Fethullah Gülen'in odasının kendilerine gösterildiği" ifadeleri yer aldı. Bu tanığın ifadesi üzerine, Oğuz'un ifadesinde suçlamaları kabul etmediği ancak 2005 yılında örgütün bir toplantısında yer aldığını söylediği öğrenildi.

SALGIN NEDENİYLE KAPALI OTURUM

CHP'li İbrahim Burak Oğuz hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan dava açıldı. Burak Oğuz, İzmir 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşma, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında kapalı oturum şeklinde yapıldı. Burak Oğuz, cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Oğuz'un daha önceki savunmalarını tekrar ettiği belirtilirken, mahkeme heyeti duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için erteledi.


Burak Oğuz, Urla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 04:49 Kaynak: DHA

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