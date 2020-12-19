Urla Gençlik, üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı

Lige hızlı başlayan Urla Gençlik, üçüncü maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı.

Türkiye Kadın Basketbol 1.Ligi (TKBL) takımı, Urla Gençlik, ligdeki üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı. Galibiyet serisini Yalova takımını karşısında da sürdüren Urla Gençlik, kıyasıya geçen bir oyundan sonra 70 – 67 yenerek devam ettirdi. Urla Kaymakamı ve Urla Belediye Başkan Vekili Önder Can da karşılaşmayı heyecanla yakından takip ederek kutlamalara katıldı.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Urla Gençlik Baş Antrenörü Hakan Yiğit, "Geçen haftaki Ceyhan Belediye galibiyetinin anlam kazanması için bu haftaki Yalova maçımızı da kazanmamız gerekiyordu. Zor bir fikstürümüz var. Rakibimiz Yalova şampiyonluk adaylarından biri. Tüm hafta maalesef Ceyhan maçının sarhoşluğunu üzerimizden atamadık ve maça da çok kötü başladık. Bir ara 18 sayı geri düştüğümüz maçın ilk yarısını da 29-44 geride kapattık. Devre arasında oyuncularıma '20 dakika size yakışmayan bir basketbol oynadınız size yakışmadı, şimdi çıkın ve bizi düştüğümüz bu durumdan çıkarın' dedim. İkinci yarı olağanüstü bir gayret ve savunma direnci gösteren oyuncularım hücumda da doğru işler yapınca maçı 70-67 kazanmayı başardık" dedi. - İZMİR