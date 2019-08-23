Son Dakika Haberleri: Urla jazz festivali 27 Eylül'de !
Son Dakika Güncel Haber

Urla jazz festivali 27 Eylül'de !

1 saat önce

Urla'nın farklı bölgelerinde yapılması planlanan ve üç gün sürecek festivalde Erkan Oğur, Bülent Ortaçgil , Kerem Görsev, Birsen Tezer, Ricky Ford, Fatih Erkoç gibi müzisyenler ve müzik grupları bulunacak.

Urla jazz festivali 27 Eylül'de !, System.String[]

Doğanın dinlenmeye hazırlandığı Sonbahar'da dünya tarihine güzel müzikler kazımış Urla'nın sokaklarında, anlatılamayanların en güzel tınılarla anlatıldığı müzikle, cazla, doğaya eşlik etmek için yola çıkıyoruz. Birazdan yağacak yağmurun bungun havasına, dökülmüş yaprakların çıtırtısına karışacak bir müzik festivaline hazırlanıyoruz.

Birbirinden değerli caz müzisyenlerinin bulunduğu festivalde, özel dinletiler, gerçekleştirilecek çeşitli etkinlikler ve atölyelerin yanında Urla'nın köklerinden gelen süprizler eşi benzeri olmayan anlar yaşatacak. Cazı hissetmek, cazın geçmişinde bir yol almak için Urla'da bir gezintiye çıkabileceksiniz.

Urla'nın onlarca yıl öncesini soluğunuzda hissettiren havasıyla, kollarını sanata açmış insanlarıyla, bugünü geçmişle anıp anlamlandırarak, soluğumuza cazı katarak ve melodilerin kanatlarına takılarak unutulmayacak bir üç güne, caza bulanmış sonbahara, ruhunuzun müziğini duyacağınız bir caz festivaline hazır olun. Heyecanla beklenen festivalde, dinleyicileri bekleyen büyük sürprizlerden biri de, kulaklara alışılmışın dışında bir ziyafet sunacak ney-caz buluşması olacak. Urla'dan gelip geçen en iyi sanatçılarından olan ve en önemli ney ustalarından sayılan Neyzen Tevfik'e ithaf edilecek "Jazz in Urla" eğlenceyi ve müziğin hazzını en iyi şekilde yaşatmayı hedefliyor.

Urla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:33 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Konut kredisinde faizler 1 yılın en düşük seviyesine geriledi
Babacan hakkında "FETÖ" iddiasıyla suç duyurusunda bulunan isim yeni görev aldı Bakanlık paha biçilemeyen Sümela hazinesinin peşinde Süper Lig ekipleri Emine Bulut cinayetine sessiz kalmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 12:20:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Urla jazz festivali 27 Eylül'de !
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]