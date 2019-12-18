Urla Kaymakamı, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Urla Kaymakamı, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi - Son Dakika

Urla Kaymakamı, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi

7 saat önce

İZMİR'de FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu iddiasıyla tutuklanıp, Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'ne konulan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un, İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınmasının ardından, yerine Urla Kaymakamı Önder Can, Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Urla Kaymakamı, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi, System.String[]

İZMİR'de FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu iddiasıyla tutuklanıp, Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'ne konulan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un, İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınmasının ardından, yerine Urla Kaymakamı Önder Can, Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu iddiasıyla ifadesine başvurulan Urla Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Oğuz görevinden alındı. Oğuz'un yerine İzmir Valiliği tarafından Urla Kaymakamı Önder Can'ın Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Buna göre, Kaymakam Can görevi yürütecek.


Buca, Urla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Belediyeden gelen telefonla milyoner olduğunu öğrendi
Kıbrıs uçağında bomba tehdidi ortalığı karıştırdı Uçakta olay çıkaran kadın adliyeye girişinde kendini yere attı Google ile Rekabet Kurumu arasındaki kriz devam ediyor

Son Dakika Haberleri
17:16 1. Uluslararası Malatya Gastronomi ve Kültür Kongresi düzenlenecek - Son Dakika
17:15 Dini nikahlı eşini öldüren kocanın cezası 15 yıla düşürüldü - Son Dakika
17:15 Ankara'da ilkokul inşaatı çöktü: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
17:14 Samsun'da öğrenci servisi devrildi: 2'si ağır, 15 yaralı - Son Dakika
17:10 FHGC'den Vali Kaldırım'a ziyaret - Son Dakika
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 17:16:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Urla Kaymakamı, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]