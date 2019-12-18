Urla Kaymakamı, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Urla Kaymakamı, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi (2) - Son Dakika

Urla Kaymakamı, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi (2)

6 saat önce

AĞABEYİ BOĞULMUŞİzmir'de FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu iddiasıyla tutuklanıp, Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'ne konulan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un ağabeyi Ümit Levent Oğuz'un, 1991 yılında, yüzerken boğulduğu öğrenildi.

Urla Kaymakamı, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi (2), System.String[]

AĞABEYİ BOĞULMUŞ

İzmir'de FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu iddiasıyla tutuklanıp, Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'ne konulan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un ağabeyi Ümit Levent Oğuz'un, 1991 yılında, yüzerken boğulduğu öğrenildi. Bu olayın ardından Burak Oğuz'un anne ve babasının boşandıkları belirtildi.

İZMİR,


Burak Oğuz, Urla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:10 Kaynak: DHA
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