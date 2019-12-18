Urla Kaymakamı, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi (2) - Son Dakika

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Urla Kaymakamı, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi (2)
6 saat önce
AĞABEYİ BOĞULMUŞİzmir'de FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu iddiasıyla tutuklanıp, Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'ne konulan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un ağabeyi Ümit Levent Oğuz'un, 1991 yılında, yüzerken boğulduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:10 Kaynak: DHA
AĞABEYİ BOĞULMUŞ
İzmir'de FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu iddiasıyla tutuklanıp, Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'ne konulan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un ağabeyi Ümit Levent Oğuz'un, 1991 yılında, yüzerken boğulduğu öğrenildi. Bu olayın ardından Burak Oğuz'un anne ve babasının boşandıkları belirtildi.
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