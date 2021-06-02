Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç, gazetecilerle buluştu - Son Dakika

Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç, ilçedeki gazetecilerle buluşup ilçede yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Belediye binasında düzenlenen toplantıda konuşan Dayanç, Urla Belediyesinin mali durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi.

İlçenin güneyinde bulunan koyların doğal sit alanı olduğunu ifade eden Dayanç, bunun bir avantaj olduğunu aktardı.

Sahil kısımlarında yapılacak projelerden bahseden Dayanç, İskele ve Çeşmealtı'yla ilgili atılacak adımları gazetecilerle paylaştı.

İlçenin en önemli sorunlarından birinin ulaşım olduğuna değinen Dayanç, "Zamanında 20-30 bin nüfuslu bir sahil kasabası olarak planlanan Urla şu anda bir turizm kenti yolunda ilerliyor. 756 kilometrekare bir coğrafyası var ve en ücra noktasında bile bir hareket var. İstanbul buraya akın etmiş vaziyette. Ben Urla'nın bir bu kadar daha gideceğini tahmin ediyorum. Dolayısıyla bizim ne yollarımız ne altyapımız ne içme suyumuz ne kanalizasyonumuz bunu kaldırmaz. Çok büyük yatırımlar gerekiyor. Bir süre sonra bu çarşıya araba giremez hale gelecek. Ulaşıma, otoparka ve diğer sorunlara önlem almak gerek. 5 -10 sene sonra eğer çözüm bulunamazsa ilçe gözden düşmeye başlayacak." diye konuştu.

Dayanç, 12 Eylül Kapalı Spor Salonu'nun yenilenmesi için gerekli girişimlerin başladığını da sözlerine ekledi.