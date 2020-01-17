Urla Kaymakamı ve Urla Belediye Başkan Vekili Önder Can, esnafla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Urla Kaymakamı ve Urla Belediye Başkan Vekili Önder Can, esnafla buluştu - Son Dakika

Urla Kaymakamı ve Urla Belediye Başkan Vekili Önder Can, esnafla buluştu

7 saat önce

Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Önder Can, ilçede esnaf temsilcileriyle bir araya geldi.

Urla Kaymakamı ve Urla Belediye Başkan Vekili Önder Can, esnafla buluştu, System.String[]

Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Önder Can, ilçede esnaf temsilcileriyle bir araya geldi.

Urla Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, ilçeye gelen misafirlerin mağduriyet yaşamaması için kaldırım işgallerine son verilerek yaya yollarına ve kaldırımlarla ilgili bazı düzenlemelerin başlatıldığını belirtti.

Çok yakında tamamlanacak düzenlemeler sonrasında ilçe merkezinde belli saatler arasında trafiğe kapatılacak yollar hakkında bilgi veren Can, "Daha düzenli ve daha modern bir Urla yaratabilmek için sizlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olacak. Kaldırım işgallerinden dolayı çocuk arabasıyla yürüyen annelerin, engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın hareket özgürlüğü kısıtlanmakta, yaya mağduriyeti oluşmaktadır. Modern, gelişim düzeyi yüksek marka bir kent yaratmak adına başta siz esnaflarımız olmak üzere tüm Urlalı vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz." dedi

Konuşmanın ardından trafiğe kapatılacak olan yollar hakkında bilgi verildi.

UKOME toplantısında alınan karara göre: Zafer Caddesi'nin Bülent Baratalı ile Demirciler Sokak arasında kalan kısmının, Çelen Sokak'ın Pazaryeri Sokak ile Zafer Caddesi arasında kalan kısmının, Sevinç Sokak'ın Zafer Caddesi ile No: 7 arasında kalan kısmının ve Tatar Cami Sokak, 15 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında 09.00-22.00 saatleri, 16 Eylül-14 Haziran tarihleri arasında ise 09.00-19.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak.

Urla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:06 Kaynak: AA
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