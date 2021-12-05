Urla Kent Konseyi, Dünya Kadın Hakları Günü'nü programla kutladı - Son Dakika

Urla Kent Konseyi Kadın Meclisi, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 87. yıl dönümü nedeniyle program düzenledi.

Türk Kadınlar Birliği Urla Şubesi ve Urla Kadın Dayanışma Derneği (URKAD) iş birliğinde Urla Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Urla Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nilgün Göçük, yaptığı konuşmada, Atatürk devrimlerinden en önemlilerinden birinin Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının tanınması olduğunu söyledi.

Atatürk sayesinde Türk kadınının Cumhuriyetin eşit bir yurttaşı olduğunu aktaran Göçük, şöyle dedi:

"Başlangıçta iş hayatında kabullenilmek istenmeyen kadınlar, tarihten bu yana verdikleri mücadeleler, azim ve başarılarıyla sanayinin, bilimin, teknolojinin her alanında adlarını yazdırmayı bilmişlerdir. 5 Aralık 1934'te Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı bu meşaleyi bir adım öne götürmek ve ilerlemek adına Anayasa'da siyasi partiler ve seçim yasalarında, parti tüzüklerinde seçilme hakkımızı yaşama geçirmek için her bir cinsiyete eşit temsil hakkı istiyoruz."