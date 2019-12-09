Son Dakika Haberleri: Urla Mithatpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı
Son Dakika Güncel Urla Mithatpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı - Son Dakika

Urla Mithatpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı

6 saat önce

Urla ilçesindeki Ağaçlı Yol adıyla bilinen Mithatpaşa Caddesi, çalışma nedeniyle 30 Aralık Pazartesi gününe kadar özel araçlar için trafiğe kapatıldı.

Urla Mithatpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı, System.String[]

Urla ilçesindeki Ağaçlı Yol adıyla bilinen Mithatpaşa Caddesi, çalışma nedeniyle 30 Aralık Pazartesi gününe kadar özel araçlar için trafiğe kapatıldı.

Çalışmanın, elektrik hatlarının yeraltına alınacak olması nedeniyle başlatıldığı belirtildi.

Caddeden sadece çalışma için kullanılan hizmet araçları ve toplu ulaşım araçlarının geçebileceği belirtildi.

Aralık, Ağaçlı, Urla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 08:34 Kaynak: AA
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