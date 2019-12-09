Urla Mithatpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı

Urla ilçesindeki Ağaçlı Yol adıyla bilinen Mithatpaşa Caddesi, çalışma nedeniyle 30 Aralık Pazartesi gününe kadar özel araçlar için trafiğe kapatıldı.

Çalışmanın, elektrik hatlarının yeraltına alınacak olması nedeniyle başlatıldığı belirtildi.

Caddeden sadece çalışma için kullanılan hizmet araçları ve toplu ulaşım araçlarının geçebileceği belirtildi.