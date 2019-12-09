Urla Mithatpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı
6 saat önce
Urla ilçesindeki Ağaçlı Yol adıyla bilinen Mithatpaşa Caddesi, çalışma nedeniyle 30 Aralık Pazartesi gününe kadar özel araçlar için trafiğe kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 08:34 Kaynak: AA
Urla ilçesindeki Ağaçlı Yol adıyla bilinen Mithatpaşa Caddesi, çalışma nedeniyle 30 Aralık Pazartesi gününe kadar özel araçlar için trafiğe kapatıldı.
Çalışmanın, elektrik hatlarının yeraltına alınacak olması nedeniyle başlatıldığı belirtildi.
Caddeden sadece çalışma için kullanılan hizmet araçları ve toplu ulaşım araçlarının geçebileceği belirtildi.
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