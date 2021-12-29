Urla'nın 2022 bütçesi 260 milyon lira olarak belirlendi - Son Dakika

Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç, ilçe bütçesinin 2021 yılında fazla verdiğini, 2022 için 260 milyon liralık bir bütçe hazırladıklarını bildirdi.

Makamında düzenlediği basın toplantısında belediyenin bütçe gerçekleşmeleri ve yeni dönem hedefleri hakkında bilgi veren Dayanç, 6 Ocak 2021'de Belediye Başkan Vekilliği görevine atandığını hatırlattı.

Belediyenin 2021 yılı bütçesinin 124 milyon olarak öngörüldüğünü, 24 Aralık 2021 itibarıyla giderlerin alınan tasarruf tedbirleri ve mali disiplinle yüzde 76 ile 94 milyon 309 bin lira, gelirlerin ise yüzde 115 ile 142 milyon 880 bin lira olarak gerçekleştiğini aktaran Dayanç, belediye bütçesinin 18 milyon 800 bin lira fazla verdiğini açıkladı.

2022 yılı bütçesinin ise 260 milyon lira olarak öngörüldüğünü belirten Dayanç, bütçenin 124 milyon 867 bin liralık bölümünün fiziki yatırımlara 49 milyon 440 bin lirasının personel giderlerine ayrılacağını ifade etti.

Urla Meydan Projesi konusunda şu an için bir gecikme yaşandığını, Büyükşehir Belediyesi'nin daha önce yapmış olduğu 1/5000'lik plana uygun 1/1000'lik plan yapıldığını dile getiren Dayanç, Urla Belediye Meclisi'nin kabul ettiği planın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy çokluğu ile reddedildiğini bildirdi.

Bunu anlamakta güçlük çektiklerini vurgulayan Dayanç, "Fakat Urla'ya değer katacağına inandığımız bu projeyi hayata geçirme konusunda kararlıyız. 1/1000'lik planı onay için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sunduk. Oradan gelecek neticeye göre hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.