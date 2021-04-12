Urla'nın "yakışıklı sakız enginarları" bu yıl online festivalde - Son Dakika

Urla'nın "yakışıklı sakız enginarları" bu yıl online festivalde

12.04.2021 16:05

Urla'nın "yakışıklı sakız enginarları" bu yıl online festivalde Urla'nın meşhur sakız enginarları Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor 7. Uluslararası Urla Sakız Enginarı Festivali, bu yıl pandemi nedeniyle online olarak düzenlenecek.

Urla'nın "yakışıklı sakız enginarları" bu yıl online festivalde

Urla'nın meşhur sakız enginarları Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor

İZMİR - 7. Uluslararası Urla Sakız Enginarı Festivali, bu yıl pandemi nedeniyle online olarak düzenlenecek. Üreticilerin ve Urla Kaymakamı ve Urla Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç'ın deyişi ile Urla'nın "yakışıklı sakız enginarları", haziran ayına kadar hasat edilecek ve ülkenin dört bir yanında sofralara konuk olacak.

7. Uluslararası Urla Sakız Enginarı Festivali, korona virüs salgını nedeniyle online olarak 22-25 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek. Festival kapsamında düzenlenecek çok sayıda etkinlik de vatandaşlara internet üzerinden yayınlanacak. Urla Kaymakamı ve Urla Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç, festival öncesi Sevtap Şengezer ve Sadık Yücel Şengezer isimli üreticilerin 30 dönümlük enginar tarlasına giderek festivalin açılışını gerçekleştirdi. Dayanç ve üreticilerin deyişi ile "yakışıklı" olan sakız enginarları, bu yıl festivalin de katkısı ile ülkenin dört bir yanında sofralara konuk olacak. Aralık ayında başlayan sakız enginarlarının hasadı, haziran ayına kadar sürecek.

"Urla'nın enginarı marka haline geldi"

Urla Kaymakamı ve Urla Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç, "7. Uluslararası Urla Sakız Enginarı Festivali'nin açılışını yapıyoruz. Tüm dünyada korona virüs salgını söz konusu olduğu için toplu aktiviteler yapılamıyor. Bu sebeple festivalimizi de online şekilde gerçekleştirmeye karar verdik. Birçok aktivitemiz olacak. Bu aktiviteler online olarak geniş kitlelere ulaştırılacak. Üreticimiz Yücel Bey, Urla enginarlarının yakışıklı olduğunu söylüyor. Gerçekten de Urla enginarı ülkemizde bir marka haline geldi. Zaten coğrafi işaret patentini alma da söz konusu. En iyi enginar Türkiye'de Urla'da üretiliyor ve tüm ülkeye pazarlanıyor. Enginarı sadece tarım ürünü olarak değerlendirmiyorum. Tarım ürünün ötesinde, bir ilçenin kaderini şekillendiren önemli bir olgu haline dönüştü. Bu festivaller vasıtasıyla kültürel etkileşim doğdu. Urla'nın coğrafi ve doğal güzellikleri ile tarihi tanıtıldı. Urla'nın agro turizm ve gastronomi değerine dönüşmesine vesile oldu" dedi.

Bebek enginar

Üretici Sevtap Şengezerler, "30 dönümlük alanda sakız enginarı üretimi yapıyoruz. Enginarlarımız, bizim gözbebeklerimiz. Biz 4 aydır hasat yapıyoruz. Enginarlarımız bu yıl erken uyandı. Bebek enginarları 4 aydır satıyoruz. Çanak enginarları da satmaya başladık. Sakız enginarların bebekleri, yaprakları ile yenir. Çok lezzetlidir. Dolmalıkları çok güzel olur. Çanak enginardan farkı, yapraklarındaki lezzetidir. Biz ürettiklerimizi sosyal medyada ve üretici pazarlarında satıyoruz. Çok üretim olursa toptan veriyoruz, konservesini ve turşusunu yapıyoruz" diye konuştu.

"Allah'ın vergisi, milli değer"

Üretici Sadık Yücel Şengezer ise "Urla'nın enginarı sakız enginarıdır ve çok meşhurdur. Hasat dönemimiz uzundur. Sakız enginarının hasat dönemi 6 aydır. Aralık ayında başlar, haziran ayına kadar sürer. Hiçbir enginarda bu durum yoktur. Getirisi iyidir. Bu enginar bize Allah'ın vergisidir. Milli değerimize sahip çıkmamız lazım. Sakız enginarın coğrafi işareti bizde. İhracatını bir tek biz yapabiliriz. Ancak tesisleşme eksiğimiz var. Bunun için de yetkililerin yardımcı olması lazım" ifadelerine yer verdi.

Urla'daki 3300 dekar alanda enginar üretimi yapılıyor. İlçenin toplam üretimi 450 bin enginarken 10 milyona erişti. 9 milyon 500 bin enginar ilçeye tarımsal gelir, ülkeye katma değer ve tüketicilere sağlıklı yaşam kaynağı olarak katkı sağlıyor.

Urla'nın yakışıklı sakız enginarları bu yıl online festivalde
Urla'nın yakışıklı sakız enginarları bu yıl online festivalde
Urla'nın yakışıklı sakız enginarları bu yıl online festivalde
Urla'nın yakışıklı sakız enginarları bu yıl online festivalde

Türkiye, Haziran, Hasat, Urla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Urla'nın 'yakışıklı sakız enginarları' bu yıl online festivalde - Son Dakika Ekonomi


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