Urla Sahne, pandemiye özel doğal konseptiyle kapılarını açtı - Son Dakika

İZMİR'in Urla ilçesinde, 20 dönümlük yeşil alana kurulan Urla Sahne, pandemi dönemi için alınan özel önlemlerle kapılarını açtı. Doğanın içinde 5 farklı mekanın bulunduğu Urla Sahne, açık havada keyifli zaman geçirmeyi isteyenleri bekliyor.

Urla'da 20 dönüm arazi üzerine kurulan yeni nesil karma proje Urla Sahne, farklı konsepti ile dikkat çekiyor. Yeşil alana kurulu olan Urla Sahne'nin bünyesinde; et restoranı The Guru, cafe bistro The Grapes, Veledrom Tenis Kulübü, butik otel Doors, festival ve etkinlikler için oluşturulan Humans Urla yer alıyor. Doğayla iç içe olan Urla Sahne'de ayrıca koronavirüsle ilgili üst düzey tedbirler uygulanıyor. Girişte dezenfeksiyon cihazının içinden geçen müşterilerin ateşi ölçülüyor. Mekanlarla ilgili bilgi veren The Guru restoranın şefi Ali Çetinkaya, "The Guru steak house konseptinde düzenlendi. Et ağırlıklı olmasının yanında Ege Bölgesi'nin mezelerini de barındırıyor. Özgün bir mutfağı var. Türkiye'de yetişen en iyi etler bu restoranda tadılabilir. Bu alanı oluştururken, pandemi döneminde insanların kendini rahat hissedebileceği, doğal ortamlar yaratmayı amaçladık. Açılır, kapanır alanlar var. Masalar birbirine oldukça uzak. İnsanlar havadar bir alanda, ağaçların gölgesinde yemek yiyip, dinlenebilecekler. Yetişkinler ve çocuklar için ayrı tuvalet alanları mevcut. Pandemi hassasiyetimiz nedeniyle giriş alanına dezenfeksiyon cihazı koyduk. Cihazdan püskürtülen ürün yüze, göze temas ettiğinde zarar vermeyen bir solüsyon. Restoranımızın içerisinde zeytin ağacımız var, iki ağaç bizimle birlikte yaşıyor" dedi.

'CEM ADRİAN KONSERİ İLGİ GÖRDÜ'İki hafta önce konser alanında gerçekleşen Cem Adrian konserini hatırlatan Çetinkaya, "Alanın kapasitesi 3 bin kişi olmasına rağmen, pandemi nedeniyle 500 kişiyle sınırladık. Konser alanında kimse ayakta kalmıyor, açık alan. Oturma düzeninde gerçekleşiyor. Cem Adrian konseri çok ilgi gördü, ilk konserimiz keyifli geçti. Hafta sonu çok fazla rezervasyon alıyoruz" diye konuştu.'ŞEKERSİZ VE GLUTENSİZ ÜRÜNLER'

Ünlü bir et restoranının Dubai'deki şubesinde çalıştıktan sonra 2 yılda 27 ülke gezip, deneyimlerini İzmir'deki yeni mekana aktardığını söyleyen Şef Ali Çetinkaya, "İzmir'de yeni bir restoran, yeni bir yaşam alanı oluşturduk. İsterim ki, İzmir'deki ve bölgedeki herkes gelsin burayla tanışsın, bu havayı solusun. Alanın kalitesi, düzenlemesi ve kattığı değer düşünüldüğünde fiyatlarımız gayet uygun. Ürünlerimizi özenle seçiyoruz. En doğal haliyle mevsiminde kullanıyoruz. Etlerimizin en iyisine ulaşmaya çalışıyoruz. Restoranımızda glutensiz atıştırmalıklar, ekmekler yapıyoruz. Tatlılarda şeker kullanmıyoruz. Tek kişilik serpme kahvaltı fiyatımız 55 TL. Kaliteyle kıyasladığınızda oldukça uygun bir rakam. Bir kahvaltıda olması gereken her şey fazlasıyla mevcut. Kendi yaptığımız şekersiz çikolata kremamızı ve reçelimizi sunuyoruz. Çoğu üründe şeker yerine stevia kullanıyoruz" dedi.

