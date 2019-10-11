Son Dakika Haberleri: Urla Tarhana Şenliği başlıyor
Son Dakika Güncel Urla Tarhana Şenliği başlıyor

Urla Tarhana Şenliği başlıyor

3 dakika önce

Urla Belediyesi ile S.S Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi öncülüğünde Zeytinler köy Meydanı'nda 13 Ekim tarihinde Tarhana Şenliği düzenlenecek.

Urla Tarhana Şenliği başlıyor, System.String[]

Gelenekselleşen Tarhana Şenliği'ne herkesi davet eden Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz; ". Biz köy hayatını devam ettirmeyi hedefliyoruz. Biz kültürümüzü devam ettirmek istiyoruz. Çok güzel bir kültüre sahibiz. Mutfak Kültürümüz unutulmasın istiyoruz" dedi.

13 Ekim pazar günü saat 11.00'de köy Meydanı'nda başlayacak programda tarhana kazanlarının kaynaması, tarhana yapımının anlatılması ve çeşitli gösteriler yer alacak. Urla'ya özgü kültürel değerlerin başında gelen, içindeki domates, yoğurt, kırmızı biber, buğday unu, soğan ve tarhana otu ile Urlalılar için soğuk havaların vazgeçilmezi Tarhana Şenliği sizleri çağırıyor.

Burak Oğuz, Urla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:58 Kaynak: Bültenler
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