Urla ve Aliağa'da, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

İzmir'in Urla ve Aliağa ilçelerinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, törenlerle kutlandı.

Urla'daki tören, Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunulmasıyla başladı.

Törene, Kaymakam Murtaza Dayanç, Urla Garnizon Komutanı Deniz Albay Hüseyin Çoban, Urla Cumhuriyet Başsavcısı Ali Armağan Karaca, Urla Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Solmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzet Gündüz, şehit aileleri, gaziler ile öğrenciler katıldı.

Urla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kutlama programı düzenlendi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın Urla Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Solmaz tarafından yapılmasının ardından resim, şiir ve kompozisyon dallarında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Etkinlikte spor, dans gösterileri sunuldu.

Aliağa

Aliağa'daki törenler, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kutlama programı düzenlendi.

Programa Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun'un da aralarında bulunduğu protokol üyeleriyle vatandaşlar katıldı.

Öğrenciler dans ve spor gösterileri sundu.