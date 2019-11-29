Son Dakika Haberleri: Urla ve Yunanistan arasında kültür ve turizm köprüsü kuruluyor
Son Dakika Güncel Urla ve Yunanistan arasında kültür ve turizm köprüsü kuruluyor - Son Dakika

Urla ve Yunanistan arasında kültür ve turizm köprüsü kuruluyor

6 saat önce

Urla Belediyesi ile Yunanistan arasında, kültür ve turizm konulu toplantı gerçekleştirildi.

Urla ve Yunanistan arasında kültür ve turizm köprüsü kuruluyor, System.String[]

Urla Belediyesi ile Yunanistan arasında, kültür ve turizm konulu toplantı gerçekleştirildi. Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, "Yunanistan bizim komşumuz, onlarla her alanda iş birliği yapmak istiyoruz" dedi.


Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Başkanı Sıtkı Şükürer, Urla Metropoliti Pandeleimon, Metropolit Sekreteri Tina Samoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ruhisu Can Al ve Koordinatör Hasan Tahsin Kocabaş'ın katıldığı, Urla ve Yunanistan arasında kültür ve turizmi canlandıracak bir toplantı gerçekleştirildi.


Toplantıda, iki yaka arasında turizm faaliyetlerinin artırılması adına uygulanacak projeler masaya yatırıldı. Başkan Burak Oğuz, "Komşularımızla inanç ve kültür turizmi açısından çok önemli değerlere sahip olan Urla'mızı tercih etmeleri için gerekli projeleri hayata geçireceğiz. Yunanistan bizim komşumuz onlarla her alanda işbirliği yapmak istiyoruz. Kültürümüz birbirine çok yakın. Bu toplantıdan çıkacak sonuçlar ilçemize hayırlı olsun. Kurduğumuz dostluk köprüsü herkese örnek olsun. Toplantıya katılan herkese teşekkür ederim" dedi. - İZMİR

Urla Belediyesi, Yunanistan, Urla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:19 Kaynak: İHA
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