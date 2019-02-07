Urla Ziraat Odası Başkanlığına Uslucan Seçildi

Urla
Ziraat Odası başkanlığına Muharrem Uslucan seçildi.
Urit Ses Salonu'nda yapılan ve 31 yıldır başkanlık görevini sürdüren Nurettin Kılınç'ın aday olmadığı seçimde Ali Umur Bölükbaşı ve Muharrem Uslucan başkanlık için yarıştı.
Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar
, genel kurulda yaptığı konuşmada, çiftçiyi baş tacı ettiklerini, Urla'nın tarımsal gücünü yeniden kazanmasını istediklerini söyledi.
Bu nedenle ürün yelpazesini genişlettiklerini kaydeden Uyar, "Miras yoluyla bölünen topraklarımız heba olsun istemedik. Kadınlarımızı da üretime teşvik ederek Urla'da ilk defa çilek üretimini sağladık. Kuşkonmaz, goji berry ürettik. Çiftçimiz ürünlerini aracısız alıcıyla buluştursun, daha çok kazansın diye köylerimize üretici tezgahları koyduk. Kooperatiflerimize destek verdik. Kuşçular'a soğuk hava deposu kurduk. Enginarı marka değer yaptık." diye konuştu.
Kullanılan 43 oydan 30'unu alan Uslucan'ın listesi yönetime seçildi.
Başkanlığını Uslucan'ın yaptığı listede, Figen Aslan, Mehmet Doğan
, Mustafa Çağlar
, Mehmet İrtiş, Zafer Turan
ve Kutlu Şeran asil olarak yer aldı.