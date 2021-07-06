Urlalı Derin'in hedefi Paris

URLA Deniz Kulübü'nün genç sporcusu Derin Atakan yeni olimpik sınıf olan Formula Kite kategorisinde birinci olarak Rüzgar Sörfü Milli Takımı'a seçildi.

URLA Deniz Kulübü'nün genç sporcusu Derin Atakan yeni olimpik sınıf olan Formula Kite kategorisinde birinci olarak Rüzgar Sörfü Milli Takımı'a seçildi. Başarılı sporcu Türkiye Yelken Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan TYF2021 Milli Takım Seçme Yarışları'nda Formula Kite sınıfında milli takıma girmeye hak kazandı. Derin Atakan, aralık ayında 50'ncisi düzenlenecek olan olimpik düzeydeki Youth World Sailing Championships'te ülkemizi ilk defa temsil edecek. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için yeni olimpik disiplin seçilmiş olan Formula Kite sporcu seçmelerine katılan Derin, gelecek dönemde başarılı olması halinde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yarışmaya hak kazanacak.



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