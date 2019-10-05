Urlalı kadınlardan defile

Urla ilçesinde aldıkları eğitim sonucunda elbise tasarlayan kadınlar, ürünlerini defile ile tanıttı.

Atatürk Mahallesi Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl 4'üncüsü gerçekleşen "7'den 77 'ye Cesur Kadınlar" defilesi, Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Sosyal Tesisi'nde düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Atatürk Mahallesi Muhtarı Rahime Tekin, emeği geçenlere teşekkür etti.

Bu yılki etkinliklerinde anaokulu öğrencilerinin resimlerini de sergilediklerini belirten Tekin, gelecek yıl da etkinliği devam ettirmek istediklerini dile getirdi.

Konuşmanın ardından bir yıl boyunca aldıkları eğitimin neticesinde 20 dernek kursiyeri, kendi tasarımları olan elbiselerle bir defile sundu.