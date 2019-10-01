Son Dakika Haberleri: Urlalı milli sporcu Bircan Akpınar, Almanya'da Türkiye'yi temsil edecek
Son Dakika Spor Haber

Urlalı milli sporcu Bircan Akpınar, Almanya'da Türkiye'yi temsil edecek

4 dakika önce

Urlalı milli sporcu Bircan Akpınar, Almanya'da düzenlenen Bisikletli Oryantiring Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Urlalı milli sporcu Bircan Akpınar, Almanya'da Türkiye'yi temsil edecek, System.String[]

Urlalı milli sporcu Bircan Akpınar, Almanya'da düzenlenen Bisikletli Oryantiring Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek.


21 ülkeden yaklaşık 100 sporcunun katıldığı Bisikletli Oryantiring Dünya Kupası heyecanı, 2-6 Ekim tarihleri arasında yaşanacak. 23 yaşındaki Bircan Akpınar da müsabakalarda Türkiye'yi temsil eden tek sporcu olacak.


Dereceyle Tükiye'ye dönmek istediğini söyleyen Bircan Akpınar, "Derecelerle ülkemize dönmek istiyorum. Ülkemizi böyle bir organizasyonda temsil etmek gurur verici" şeklinde konuştu.


Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz da Urla'nın bir spor kenti olduğunu dile getirerek, "İlçe tarihimizde sporun yeri farklı. Urla, sporun kenti. Birçok farklı dalda ülkemizi temsil etmiş sporcularımız var. Milli sporcumuz Bircan Akpınar'a katılacağı Dünya Kupası'nda başarılar diliyorum. Urla'mıza derece getirerek bizleri gururlandıracağına inancım tam" diye konuştu.


Bircan Akpınar Kimdir?


Bircan Akpınar, 11 Temmuz 1996 yılında Urla'da doğdu. Jimnastik, yüzme, basketbol, futbol, Amerikan futbolu, oryantiring gibi sporlar yaparak birçok başarılara imza attı. Akpınar, Ege Üniversitesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bölümleri Fakültesi'ni birincilikle bitirdi. 2014 yılında Kayakla Oryantiring Türkiye şampiyonu, 2015 yılında Bisikletle Oryantiring Türkiye ikincisi, 2016 yılında da tekrar Oryantiring Türkiye şampiyonu oldu.


Geçtiğimiz aylarda düzenlenen Türkiye Bisiklet Oryantiring Şampiyonası'nda açık ara ile birinci olarak milli takıma seçilen Akpınar, şu anda Ege Üniversitesi Spor Bölümleri'nde yüksek lisans öğrencisi olarak eğitim görüyor. - İZMİR

Almanya, Türkiye, Akpınar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


GÜNDEM ÖZETİNE EK
Metrobüste erkeğe saldıran kadın sosyal medyanın gündeminde Ortaca'da dalında 2 lira olan limon, pazarda 10 lira Almanya'da yaşlı adamın öldüğü 8 yıl sonra ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 14:19:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Urlalı milli sporcu Bircan Akpınar, Almanya'da Türkiye'yi temsil edecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]