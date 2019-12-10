Son Dakika Haberleri: Urlalı üreticiye bin 110 adet meyve fidanı
Son Dakika Güncel Urlalı üreticiye bin 110 adet meyve fidanı - Son Dakika

Urlalı üreticiye bin 110 adet meyve fidanı

6 saat önce

İzmir'in Urla ilçesindeki üreticilere, üreticiyi desteklemek ve tarımsal çeşitliliği zenginleştirmek adına bin 110 meyve fidanı dağıtıldı.

Urlalı üreticiye bin 110 adet meyve fidanı, System.String[]

İzmir'in Urla ilçesindeki üreticilere, üreticiyi desteklemek ve tarımsal çeşitliliği zenginleştirmek adına bin 110 meyve fidanı dağıtıldı.


Kırsal kesimdeki üreticiyi desteklemek ve tarımsal çeşitliliği zenginleştirmek adına Urla'nın 14 mahallesi için ayrılan meyve fidanları, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Hizmetler Şube Müdürü Yener Kırmızı tarafından dağıtıldı. Dağıtım kapsamında; 50 üreticiye badem, ceviz ve satsuma mandalina cinsi toplam bin 110 adet meyve fidanı verildi.


"İlçemiz bir tarım kenti ve biz yerel yöneticiler olarak çalışmalarımızı tarımın gelişmesi için sürdürüyoruz" diyen Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, "Ekonomide kalkınma kırsaldan başlar. İzmir Büyükşehir Belediyemizle birlikte gerçekleştirdiğimiz birçok çalışmada üreticimizin, çiftçimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi.


Projeyle, meyve üreticilerine dağıtılan fidanların, üretici kooperatifleri tarafından sözleşmeli üretimle doğrudan satın alınması hedefleniyor. - İZMİR

Burak Oğuz, İzmir, Urla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Genç futbolcu silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetti
Fitch, 5 büyükşehir belediyesinin kredi notunu yükseltti Antalya'da kırmızı alarm verilmesinin ardından şimdi de tüm izinler iptal edildi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kayınbabasını kaybetti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 18:39:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Urlalı üreticiye bin 110 adet meyve fidanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]