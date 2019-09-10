Ursula von der Leyen, Avrupa Komisyonu için taslak üye listesini açıklıyor
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Avrupa Komisyonu'nun yeni seçilen başkanı Ursula von der Leyen, önümüzdeki dönemde takip edeceği programı ve kendisine eşlik edecek komisyon üyelerine ilişkin taslak listeyi açıklıyor
Avrupa Komisyonu'nun yeni seçilen başkanı Ursula von der Leyen, önümüzdeki dönemde takip edeceği programı ve kendisine eşlik edecek komisyon üyelerine ilişkin taslak listeyi açıklıyor.
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecini takip edecek Komisyon üyesi, Macar sağ siyasetçi Laszlo Trocsanyi olarak belirlendi. Trocsanyi, göçmen karşıtı politikalarıyla tanınıyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:45
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