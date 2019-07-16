Son Dakika Haberleri: Ursula von der Leyen basın toplantısı düzenledi
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Ursula von der Leyen basın toplantısı düzenledi

4 saat önce

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanlığına Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in atanmasını onaylamasının ardından Ursula von der Leyen basın toplantısı düzenledi.

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanlığına Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in atanmasını onaylamasının ardından Ursula von der Leyen basın toplantısı düzenledi.
Ursula von der Leyen basın toplantısı düzenledi
Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Almanya, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 10:41 Kaynak: AA
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