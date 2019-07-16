Ursula von der Leyen basın toplantısı düzenledi
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Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanlığına Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in atanmasını onaylamasının ardından Ursula von der Leyen basın toplantısı düzenledi. Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 10:41 Kaynak: AA
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