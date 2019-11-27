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Ursula von der Leyen başkanlığındaki yeni Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa Parlamentosu (AP)...
6 saat önce
Ursula von der Leyen başkanlığındaki yeni Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda yapılan oylamada 157'ye karşı 461 oyla kabul edildi. Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:32 Kaynak: AA
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