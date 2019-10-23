Son Dakika Haberleri: URTEB, Rekabet Merkezi için üniversiteden destek istedi
Son Dakika Ekonomi URTEB, Rekabet Merkezi için üniversiteden destek istedi

URTEB, Rekabet Merkezi için üniversiteden destek istedi

45 dakika önce

URTEB Genel Başkanı Ahmet Özenalp, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'u ziyaretinde, öğrencilerin başta rekabet, teknoloji ve pek çok özel sektör alanında kazanım elde etmelerine katkı koymak amacıyla üniversite bünyesinde kurulan Rekabet Merkezi için destek istedi.

URTEB, Rekabet Merkezi için üniversiteden destek istedi, System.String[]

URTEB Genel Başkanı Ahmet Özenalp, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'u ziyaretinde, öğrencilerin başta rekabet, teknoloji ve pek çok özel sektör alanında kazanım elde etmelerine katkı koymak amacıyla üniversite bünyesinde kurulan Rekabet Merkezi için destek istedi.

Ahmet Özenalp, Saim Kılavuz, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 04:24 
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