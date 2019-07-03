Son Dakika Haberleri: URTİM, ihracatını üretimin yüzde 85'ine çıkardı
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URTİM, ihracatını üretimin yüzde 85'ine çıkardı

13 dakika önce

Kalıp ve iskele üretiminde Türkiye'nin öncü şirketlerinden olan URTİM, satışlarında ihracatın payını artırıyor.

URTİM, ihracatını üretimin yüzde 85'ine çıkardı, System.String[]
Kalıp ve iskele üretiminde Türkiye'nin öncü şirketlerinden olan URTİM, satışlarında ihracatın payını artırıyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:27 
Türkiye, Ekonomi
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