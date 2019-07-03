URTİM, ihracatını üretimin yüzde 85'ine çıkardı
13 dakika önce
Kalıp ve iskele üretiminde Türkiye'nin öncü şirketlerinden olan URTİM, satışlarında ihracatın payını artırıyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:27
Kalıp ve iskele üretiminde Türkiye
'nin öncü şirketlerinden olan URTİM, satışlarında ihracatın payını artırıyor.
ODTÜ'lü Japon Ülkücü, Türk milliyetçiliğini anlattı
Haziran ayında son 48 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
Elektrikte 2 milyon abone "usulsüz" kullanım yapıyor
Son dakika! Türkiye'yi düşman ilan eden Hafter'in göçmen katliamına Dışişleri'nden tepki