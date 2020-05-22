Uruguay'da okullar 1 Haziran itibarıyla eğitim vermeye başlayacak - Son Dakika

BUENOS Güney Amerika ülkesi Uruguay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen eğitime 1 Haziran itibarıyla başlanacağı açıklandı.

Ülke basınında çıkan habere göre, Devlet Başkanı Luis Lacalle Pou, düzenlediği basın toplantısında, 1 Haziran'dan itibaren ülkedeki okulların 3 etapta ve gönüllülük esasına dayanarak yeniden eğitim vermeye başlayacağını duyurdu.

Lacalle Pou, yeniden eğitime başlanmasına ilişkin, "Bu adımı atmaya karar verdik çünkü riskin en aza indirildiğine ikna olduk." ifadesini kullandı.

Hazırlanan plana göre, birinci ve ikinci etapta başkent Montevideo ile çevresi ve Canelones şehri hariç kırsal bölgelerdeki daha önce yarısı eğitime açılan kırsal bölgelerdeki okullar ve okul öncesi eğitim veren kurumlar eğitim verebilecek.

Haziran ayının sonundan itibaren geçerli olacak üçüncü etapta ise ülkedeki bütün okulların yüz yüze eğitim vermeye başlaması planlanıyor.

Düzenlemeye göre, ders saatleri 4 saati aşmayacak ve okullarda salgınla mücadele kapsamında uygulanan sosyal mesafe ve hijyen gibi önlemler dikkate alınacak. Öğrencilerin giriş çıkışlarda kalabalık oluşturmasının önüne geçilecek ve okul günleri tekrar düzenlenecek.

İlk Kovid-19 vakasının görüldüğü 14 Mart'ta sınırların kapatılıp eğitime ara verildiği ülkede 22 Nisan'da kırsal bölgelerde bulunan yaklaşık bin okuldan yarısının yeniden eğitim vermesine izin verilmişti.

Nüfusu 3.5 milyona yaklaşan Güney Amerika ülkesi Uruguay'da 20 kişinin hayatına mal olan Kovid-19, bugüne kadar 749 kişide görüldü.