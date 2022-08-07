Uruguay'da alışveriş merkezinde büyük yangın - Son Dakika
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Uruguay'da alışveriş merkezinde büyük yangın

07.08.2022 22:32
Uruguay'da alışveriş merkezinde büyük yangın

Uruguay'da süpermarkette başlayan yangın kısa sürede büyüyerek alışveriş merkezinin büyük bir bölümüne yayıldı.

Uruguay'da süpermarkette başlayan yangın kısa sürede büyüyerek alışveriş merkezinin büyük bir bölümüne yayıldı.

Uruguay'ın Punta del Este kentindeki Punta Shopping adlı alışveriş merkezinde yer alan bir süpermarketin fırın bölümünde dün sabah saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın kontrolden çıkarak alışveriş merkezinin büyük bir bölümüne yayıldı. Alevler sebebiyle alışveriş merkezindeki bir duvarın yıkıldığı, çatının kısmen çöktüğü ve otoparktaki bazı araçların hasar gördüğü belirtilirken, dumanın tüm alışveriş merkezini kaplaması sebebiyle itfaiyecilerin zor anlar yaşadığı ifade edildi.

Yangın 12 saatte kontrol altına alındı

İtfaiye ekiplerinin 12 saat süren yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alınabilen yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Yangının ilk belirlemelere göre elektrik arızası nedeniyle başladığı düşünülürken, olay sonrası Punta del Este şehrinin tamamında elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.

Punta Shopping adlı alışveriş merkezi yönetimi, yangından sonra bir açıklama yaparak merkezin ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacağını belirtti. Punta del Este şehrinde yer alan ve 50 bin metrekarelik alanda kurulu Punta Shopping'de yaklaşık 250 işletme bulunuyor. - MONTEVIDEO

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Kaynak: İHA

alışveriş, İtfaiye, Uruguay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uruguay'da alışveriş merkezinde büyük yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uruguay'da alışveriş merkezinde büyük yangın - Son Dakika
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