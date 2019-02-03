Son Dakika Haberleri: Uruguay'da Venezuela zirvesi

Uruguay'da Venezuela zirvesi

19 dakika önce

Avrupa Birliği öncülüğünde Venezuela'daki kriz için kurulan Uluslararası Temas Grubu'nun ilk toplantısı 7 Şubat'ta düzenlenecek.

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Avrupa Birliği öncülüğünde Venezuela'daki kriz için kurulan Uluslararası Temas Grubu'nun ilk toplantısı 7 Şubat'ta düzenlenecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:00 

Ekonomi
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