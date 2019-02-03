Uruguay'da Venezuela zirvesi
19 dakika önce
Avrupa Birliği öncülüğünde Venezuela'daki kriz için kurulan Uluslararası Temas Grubu'nun ilk toplantısı 7 Şubat'ta düzenlenecek.
Avrupa Birliği
öncülüğünde Venezuela
'daki kriz için kurulan Uluslararası Temas Grubu'nun ilk toplantısı 7 Şubat'ta düzenlenecek.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:00
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