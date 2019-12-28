Uruguay'da yaklaşık 6 ton kokain ele geçirildi - Son Dakika
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Uruguay'da yaklaşık 6 ton kokain ele geçirildi

6 saat önce

Güney Amerika ülkesi Uruguay'da güvenlik güçleri yaklaşık 6 ton kokain ele geçirdi.

Uruguay'da yaklaşık 6 ton kokain ele geçirildi, System.String[]

Güney Amerika ülkesi Uruguay'da güvenlik güçleri yaklaşık 6 ton kokain ele geçirdi.

BBC'nin haberine göre, donanma ve gümrük yetkilileri, Montevideo Limanı'nda 4 soya unu konteynerinde gizlenmiş 4,4 ton kokain buldu. Konteynerlerin, Togo'nun başkenti Lome'a gönderilmesinin planlandığı belirtildi.

Yerel basındaki haberlerde, limandaki keşfin ardından bir çiftlikte de 1,5 ton kokain ele geçirildiği kaydedildi.

Uruguay'ın, giderek Latin Amerika'dan Afrika ve Avrupa'ya uyuşturucu ticaretinin geçiş noktası olarak kullanıldığı ifade ediliyor.

Güney Amerika, Uruguay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:10 Kaynak: AA
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