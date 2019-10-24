Son Dakika Haberleri: - Uruguay'da Yüz Binlerce Kişi Reforma Karşı Sokağa İndi
Son Dakika Güncel - Uruguay'da Yüz Binlerce Kişi Reforma Karşı Sokağa İndi

- Uruguay'da Yüz Binlerce Kişi Reforma Karşı Sokağa İndi

6 dakika önce

- Uruguay'da yüz binlerce kişi reforma karşı sokağa indiMONTEVIDEO - Uruguay'da anayasa reformuna karşı çıkan yüz binlerce kişi sokağa indi.

- Uruguay'da yüz binlerce kişi reforma karşı sokağa indi

MONTEVIDEO - Uruguay'da anayasa reformuna karşı çıkan yüz binlerce kişi sokağa indi.

Uruguay'ın başkenti Montevideo'da güvenlik konusundaki anayasa reformuna karşı çıkan yüz binlerce kişi sokaklara döküldü. 'Korkusuz yaşamak' adı verilen reforma hayır diyen protestocular bu isteklerini gündeme getirdi.

Pazar günü yapılacak seçimler öncesinde 80 farklı sivil toplum örgütü tarafından organize ettiği gösterilere katılanlar, yeni reform hakkında çok ciddi şüpheler yaşıyor. 'Korkusuz yaşamak' isimli reform paketinde, suça karşı gerekli gördüğü zamanda devlet başkanına askerin sokağa indirmesi yetkisi veriyor. Ayrıca gerekli görülmesi durumunda evlere gece baskın düzenleme yetkisi geliyor. Cezai işlemlerde ömür boyu hapis cezası uygulanması planlanıyor.

Aylar önce reformun gündeme getirildiği dönemde, girişimini savunanlar Avrupa ülkelerinde ve Şili'de olağanüstü verimlilik sağladığı iddiasını gündeme getirmişti. Ancak geçtiğimiz Cuma günü Şili'de başlayan halk isyanında Devlet Başkanı Sebastian Pinera askeri sokağa indirmiş, bu süreçte meydana gelen ölümlerin pek çoğundan ise askerlerin sorumlu olduğu ortaya çıkmıştı. Şili'de yaşananların kendi başlarına gelmesini istemeyen 3.5 milyonluk Uruguay'da 100 binden fazla insanın sokağa inmesi dikkat çekti.

- Uruguay'da Yüz Binlerce Kişi Reforma Karşı Sokağa İndi

Uruguay, Şili, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vergi taslağının son hali: İki yeni vergi, 1 yeni müessese geliyor
Trump'ın Türkiye'ye yaptırımı kaldıracağını açıklamasıyla doların ateşi söndü Yargı Reformu Strateji Belgesi yasallaştı: Avukatlara yeşil pasaport hakkı verildi MİT ve TSK'dan ortak operasyon: Kırmızı listedeki 2 PKK'lı öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 11:18:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Uruguay'da Yüz Binlerce Kişi Reforma Karşı Sokağa İndi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]